Шульгин: угрозы Киева насчёт химической провокации совершенно реальны

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По словам постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина, угрозы киевских властей по поводу провокаций с использованием химического оружия более чем реальны.

"Что касается угроз химической провокации, то они действительно совершенно реальны", — сказал Шульгин во время онлайн-брифинга.

Российский посол рассказал, что пока химикаты, находившиеся в ящиках и промаркированные соответствующим образом, разгружались, процесс контролировала Служба безопасности Украины. Затем химические вещества доставили к линии соприкосновения на броневиках США.

"То есть это вполне реальная угроза, что украинские националисты решатся на такую химическую провокацию", — подчеркнул Шульгин.