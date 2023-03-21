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Шульгин: угрозы Киева насчёт химической провокации совершенно реальны

0:52
Мир

По словам постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина, угрозы киевских властей по поводу провокаций с использованием химического оружия более чем реальны.

Шульгин: угрозы Киева насчёт химической провокации совершенно реальны

"Что касается угроз химической провокации, то они действительно совершенно реальны", — сказал Шульгин во время онлайн-брифинга.

Российский посол рассказал, что пока химикаты, находившиеся в ящиках и промаркированные соответствующим образом, разгружались, процесс контролировала Служба безопасности Украины. Затем химические вещества доставили к линии соприкосновения на броневиках США.

"То есть это вполне реальная угроза, что украинские националисты решатся на такую химическую провокацию", — подчеркнул Шульгин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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