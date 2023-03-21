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Bild*: Киев собирается идти в наступление на Запорожье и Луганск

1:27
Мир

Киевские власти заняты подготовкой к наступлению на Запорожье и Луганск, при помощи которого собираются отрезать сухопутное сообщение с Крымом для ВС РФ. Такая информация появилась в немецком издании Bild*, которое приводит слова одного из представителей НАТО.

Bild*: Киев собирается идти в наступление на Запорожье и Луганск

Собеседник издания полагает, что Киев пойдёт в наступление в мае, воспользовавшись для этого переданным Западом оружием. На данный момент, как уточнили обозреватели, Киев располагает примерно 500 западными танками и бронетранспортёрами.

Ранее о готовящемся контрнаступлении говорила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отметив, что для этого Киев ожидает только поставок западного оружия, чтобы "было с чем" идти навстречу русским. А министр обороны Украины Алексей Резников обещал контрнаступление ВСУ ещё в феврале.

При этом сами украинские офицеры признают, что для проведения наступления у Киева недостаточно ресурсов и сил.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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