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Историк Кикнадзе: США вторглись в Ирак из-за корысти и жажды наживы

3:10
Мир

Ровно 20 лет назад США вторглись в Ирак. Историк Владимир Кикнадзе рассказал Pravda.Ru об истинных причинах агрессии Вашингтона против Багдада.

Историк Кикнадзе: США вторглись в Ирак из-за корысти и жажды наживы

20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию "Иракская свобода", чтобы свергнуть правительство Саддама Хусейна и прибрать к рукам нефтяные богатства Ирака.

"США и их приспешники решают свои экономические проблемы вооружённым путём, как настоящие преступники. За любыми действиями Запада всегда кроется корысть и жажда наживы. Ирак рубежа 1970-х годов был на подъёме и стал претендовать на гегемонию в зоне Персидского залива. В 1979 году президентом страны стал Саддам Хусейн, который взял курс на дальнейшую индустриализацию Ирака и повышение уровня жизни населения. Проведению такой политики способствовали прибыли от нефтедобычи (в объеме свыше 3 миллионов баррелей в день)", — сказал Кикнадзе.

По его словам, в те годы Ирак был самой антиамериканской силой на Среднем Востоке. США не устраивало то, что Ирак мог диктовать условия на нефтяном рынке, поэтому они подтолкнули Ирак и Иран к войне в 1980 году. Вооружённый конфликт между двумя нефтедобывающими странами привёл к общемировому снижению цен на сырую нефть с 22-30 долларов за баррель до 8-12, а потом и ниже, что для США было исключительно выгодно, отметил историк.

"По доказанным запасам нефти Ирак занимает второе место в мире после Саудовской Аравии, что составляет 12% от мировых запасов. После вторжения в Ирак, свержения режима Хусейна и начала оккупации была осуществлена приватизация нефтедобычи. После 2004 года в Ирак зашли американские и британские компании: Chevron, ExxonMobil, BP и Shell. Сегодня страна с богатейшими нефтеносными землями и населением в 40 миллионов человек занимает 53-е место в мире по объему ВВП. По распределению ВВП на душу населения Ирак занимает 126-е место в мире: он скатился до на уровня стран, не обладающих нефтеносными территориями (Косово, Гватемала, Намибия, Монголия). Сегодня у страны с богатейшими нефтяными запасами на тысячу жителей меньше одного медика, а число больничных коек на тысячу иракцев — менее двух. Такой в перспективе США хотели бы видеть и Россию. Для этого ими многие годы готовилась и была развязана братоубийственая прокси-война на Украине", — сообщил собеседник издания.

Сегодня понятно, что какая-либо необходимость военной акции в отношении Ирака отсутствовала, подчеркнул Кикнадзе. Разрушение страны было выгодно узкому кругу лиц из Белого дома и осевших в США транснациональных корпораций, добавил историк.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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