The Guardian: вторжение в Ирак стало поворотным моментом на пути к СВО

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20 лет назад возглавляемая США коалиция начала атаку на Ирак, не имевшую никаких законных оснований. Именно это стало одной из причин начала СВО на Украине.

20 марта 2003 года коалиция во главе с США обрушила на иракские города дождь бомб и ракет в ходе военной операции "Шок и трепет". Именно она поколебала тектонические плиты международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны. А оккупация Ирака вызвала волну насилия, море крови и межконфессиональный раскол страны.

Российская СВО на Украине была бы невозможна без Ирака, как пишет обозреватель The Guardian Питер Бомонт. Когда Путин говорит о наличии оружия массового уничтожения на территории Украины, то это очень напоминает слова Джорджа Буша младшего о том, что у Ирака есть бактериологическое оружие — ведь именно под этим предлогом началась война.

Какими бы причинами не оправдывалось тогдашнее вторжение в Ирак со стороны Джорджа Буша и Тони Блэра — глупыми, корыстными или мессианскими — они разрушили основанный на международном праве миропорядок. Так был создан прецедент вмешательства в дела других государств, основанного на дезинформации, который будет использоваться другими странами.