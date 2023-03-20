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The Guardian: вторжение в Ирак стало поворотным моментом на пути к СВО

1:23
Мир

20 лет назад возглавляемая США коалиция начала атаку на Ирак, не имевшую никаких законных оснований. Именно это стало одной из причин начала СВО на Украине.

The Guardian: вторжение в Ирак стало поворотным моментом на пути к СВО

20 марта 2003 года коалиция во главе с США обрушила на иракские города дождь бомб и ракет в ходе военной операции "Шок и трепет". Именно она поколебала тектонические плиты международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны. А оккупация Ирака вызвала волну насилия, море крови и межконфессиональный раскол страны.

Российская СВО на Украине была бы невозможна без Ирака, как пишет обозреватель The Guardian Питер Бомонт. Когда Путин говорит о наличии оружия массового уничтожения на территории Украины, то это очень напоминает слова Джорджа Буша младшего о том, что у Ирака есть бактериологическое оружие — ведь именно под этим предлогом началась война.

Какими бы причинами не оправдывалось тогдашнее вторжение в Ирак со стороны Джорджа Буша и Тони Блэра — глупыми, корыстными или мессианскими — они разрушили основанный на международном праве миропорядок. Так был создан прецедент вмешательства в дела других государств, основанного на дезинформации, который будет использоваться другими странами.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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