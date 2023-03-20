Маргарита Симоньян рассказала, что связывает Россию и Грузию.
Глава RT отметила, что "грузинская мягкая сила" самая твёрдая в России. Она посоветовала пройтись по Москве и оценить 30 ресторанов грузинской кухни.
"Мы любим это всё, мы любим эту культуру, Данелию, кинематограф, все эти песни. Мы не хотим, чтобы им было плохо", — написала телеведущая в своём микроблоге.
Ранее Симоньян, комментируя протесты в Грузии, предложила "шарахнуть по Тбилиси". Журналистка объясняла, что "цацкаться" с этой страной никто не будет, так как там русские и грузины никогда не были единым народом.
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