Председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал тесное сотрудничество Китая со странами Центрально-Азиатского региона.
В своём поздравлении президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с праздником весеннего равноденствия Си упомянул о грандиозном плане по внешнеполитическому взаимодействию КНР с Центральной Азией.
Он пригласил Рахмона посетить Пекин и стать участником первого саммита "Китай и Центральная Азия".
"Я считаю важным развитие китайско-таджикских отношений", — цитирует ТАСС председателя КНР.
Си добавил, что Китай и Таджикистан уже достигли важных договорённостей на саммите ШОС в сентябре 2022 года.
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