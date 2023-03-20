Си Цзиньпин рассказал о грандиозном плане сотрудничества КНР со странами Центральной Азии

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Председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал тесное сотрудничество Китая со странами Центрально-Азиатского региона.

В своём поздравлении президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с праздником весеннего равноденствия Си упомянул о грандиозном плане по внешнеполитическому взаимодействию КНР с Центральной Азией.

Он пригласил Рахмона посетить Пекин и стать участником первого саммита "Китай и Центральная Азия".

"Я считаю важным развитие китайско-таджикских отношений", — цитирует ТАСС председателя КНР.

Си добавил, что Китай и Таджикистан уже достигли важных договорённостей на саммите ШОС в сентябре 2022 года.