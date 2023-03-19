Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: опубликованы первые видеокадры попыток прорыва бронетехники ВСУ в Запорожье
Ходаковский заявил об учащении артобстрелов и локальных вылазок боевиков ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об импичменте
Очередная атака ВСУ на Запорожском направлении по новому методу — подробности
Кашеварова о ситуации на фронте: одни воюют, а другие отжимают, продают, зарабатывают деньги
RV: войска ВСУ перебрасывают в зону СВО на Украине огромные колонны бронетехники НАТО
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО на Украине она фактически его не применяет
Актриса Ирина Безрукова вышла на связь из больничной палаты резко постаревшая
Путин пообещал расширять "маленький кусочек рая" в Мариуполе

Арестович разделил россиян на группы: "Нет никаких хороших русских"

1:15
Мир

Алексей Арестович объяснил, что русские делятся не на хороших и плохих, а на полезных и неполезных.

Арестович разделил россиян на группы: "Нет никаких хороших русских"

Украинский военный аналитик уверен, что понятие "хороший русский" пока неактуально.

"Нет никаких хороших русских пока не закончится в….*, пока не наказаны военные преступники, пока не выплачены репарации и пока не освобождена вся наша территория полностью по состоянию на 1991 год", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович предложил разделить русских на две группы по другому принципу.

"Есть полезные русские и неполезные русские. Это такая переменная. Потому что плохие русские могут быть полезны, а хорошие русские — бесполезны", — выразил своё мнение аналитик.

Он напомнил, что владеющих русским языком людей в мире насчитывается 225 миллионов.

Арестович заверил, что вовсе не заигрывает с русскими, а пытается на них повлиять научными методами.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
РИА Новости: Международный суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина в расчёте на сам Запад
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Стало известно, что может помешать контрнаступлению ВСУ
Российские бойцы задержали украинского наводчика
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Командир штурмовиков погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым
Пророчество старца Зосимы о "чёрной дыре" на месте Киева вспомнил Ходаковский
В Германии прокомментировали надписи "на Берлин" на танках
В Германии прокомментировали надписи "на Берлин" на танках
Последние материалы
Кардиотренировки в зале: без ударов по суставам
Ходаковский заявил об учащении артобстрелов и локальных вылазок боевиков ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об импичменте
Очередная атака ВСУ на Запорожском направлении по новому методу — подробности
Кашеварова о ситуации на фронте: одни воюют, а другие отжимают, продают, зарабатывают деньги
RV: войска ВСУ перебрасывают в зону СВО на Украине огромные колонны бронетехники НАТО
Какие игрушки покупать для вашей собаки
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО на Украине она фактически его не применяет
Актриса Ирина Безрукова вышла на связь из больничной палаты резко постаревшая
Путин пообещал расширять "маленький кусочек рая" в Мариуполе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников