Арестович разделил россиян на группы: "Нет никаких хороших русских"

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Алексей Арестович объяснил, что русские делятся не на хороших и плохих, а на полезных и неполезных.

Украинский военный аналитик уверен, что понятие "хороший русский" пока неактуально.

"Нет никаких хороших русских пока не закончится в….*, пока не наказаны военные преступники, пока не выплачены репарации и пока не освобождена вся наша территория полностью по состоянию на 1991 год", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович предложил разделить русских на две группы по другому принципу.

"Есть полезные русские и неполезные русские. Это такая переменная. Потому что плохие русские могут быть полезны, а хорошие русские — бесполезны", — выразил своё мнение аналитик.

Он напомнил, что владеющих русским языком людей в мире насчитывается 225 миллионов.

Арестович заверил, что вовсе не заигрывает с русскими, а пытается на них повлиять научными методами.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.