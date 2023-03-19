Алексей Арестович объяснил, что русские делятся не на хороших и плохих, а на полезных и неполезных.
Украинский военный аналитик уверен, что понятие "хороший русский" пока неактуально.
"Нет никаких хороших русских пока не закончится в….*, пока не наказаны военные преступники, пока не выплачены репарации и пока не освобождена вся наша территория полностью по состоянию на 1991 год", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Арестович предложил разделить русских на две группы по другому принципу.
"Есть полезные русские и неполезные русские. Это такая переменная. Потому что плохие русские могут быть полезны, а хорошие русские — бесполезны", — выразил своё мнение аналитик.
Он напомнил, что владеющих русским языком людей в мире насчитывается 225 миллионов.
Арестович заверил, что вовсе не заигрывает с русскими, а пытается на них повлиять научными методами.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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