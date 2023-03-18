Командир штурмовой роты "Батя" рассказал, как Мальцев в бою под Кременной уничтожил трёх солдат ВСУ

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Командир штурмовой группы Александр Мальцев с позывным "Кубань" в бою под Кременной уничтожил трёх солдат ВСУ.

Командир штурмовой роты с позывным "Батя" рассказал, что "Кубань" не только совершил героический поступок, пожертвовав собой ради спасения других, но и уничтожил трёх боевиков. По словам "Бати", Мальцев также в одиночку взял трёх украинских военных в плен. "Кубань" погиб в одном из боестолкновений.

"Бойцы мои начинали атаковать первый опорник, на второй группа "Кубани" зашла с двух флангов, взяла его. "Кубань" сел в засаду — там окопчик был для наблюдателя, выждал минут сорок. Потом противники отвлеклись, когда атака пошла, отвернулись от него. Он уничтожил одного, после резко заскочил, как учили, в окоп и расстрелял ещё двоих, а трое сразу подняли руки, начали сдаваться в плен", — рассказал собеседник РИА Новости.

"Батя" рассказал, что ВСУ кидали с БПЛА гранаты на штурмовиков. Боец с позывным "Лао", который шёл с правого фланга, получил ранение в бедро. "Кубань" шёл с левого фланга и погиб, вызвав на себя огонь.