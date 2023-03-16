Бойцы группировки "Отважные" уничтожили наступающие силы ВСУ у Кременной. Об этом сообщают корреспонденты "Русской весны".
Военкоры сообщают о провальной атаке сил ВСУ в районе Кременной. По словам корреспондентов, гвардейцы Алейска выявили выдвижение пехоты противника, встретили её огнём и накрыли пытающихся отступить, брошенных без прикрытия боевиков ВСУ.
Провальная атака ВСУ в районе Кременной является ещё одним подтверждением того, что украинские силы не могут справиться с российской армией без поддержки со стороны Запада. Российские войска продолжают выполнять свою миссию по защите национальных интересов России и поддержанию мира на территории Донбасса.
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