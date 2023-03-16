Глава погранслужбы США признал вторжение 1,4 млн нелегальных мигрантов

2:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Конгрессмен от штата Техас Ронни Джексон назвал вторжением ситуацию с нелегальными мигрантами в США. Так он прокомментировал заявление главы погранслужбы Штатов Рауля Ортиза о том, что с февраля 2021 года более 1,4 млн нелегалов проникли в страну.

"Это больше, чем всё население Далласа. Это не кризис. Это вторжение", - заявил Джексон.

Миграционный кризис в США вызван большим числом нелегальных пересечений границы со стороны мигрантов из Центральной Америки и Мексики.

Ситуация начала ухудшаться в 2018 году, когда администрация Трампа ввела политику "нулевой терпимости" к нелегальной миграции и начала разделять детей от их родителей при пересечении границы. Это привело к острой критике со стороны общественности, после чего решение было заменено политикой "семейного единства".

Однако, незаконное пересечение границы все еще остается проблемой. Большинство мигрантов прибывают из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, стран, страдающих от насилия и экономической нестабильности. Многие из этих мигрантов пытаются пересечь границу с Мексикой, а затем продолжить свой путь в США.

В ответ на кризис администрация Байдена приостановила некоторые иммиграционные правила и программы, включая программу "Ожидающие суда" (MPP), которая требовала, чтобы мигранты ждали рассмотрения своих дел в Мексике, а не в США. Также было введено временное ограничение на некоторые виды иммиграционных виз из-за пандемии COVID-19.

Однако, эти меры не устранили причин миграционного кризиса, и вопрос о том, как решить эту проблему, остается открытым. Многие эксперты и политики призывают к реформе иммиграционной системы, которая бы справедливо рассматривала просьбы о приеме беженцев и обеспечивала бы пути легальной иммиграции для тех, кто хочет работать и жить в США.