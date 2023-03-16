Сирия за последние годы превратилась в ту самую страну, которую можно назвать "бельмом на глазу Запада". Он лицемерно формировал коалицию для борьбы с джихадистами, в то время как США выступали спонсорами этого терроризма. Об этом заявил директор Департамента общественно-политического программ азербайджанского национального телевидения Тофик Аббасов в беседе с Pravda.Ru.
"Он (Запад. — Прим. ред.) обеспечивал джихадистов исламских государств всеми необходимыми ресурсами. Американцы тут играли первую скрипку", — указал Аббасов.
Все радикальные группировки, которые воюют на стороне ВСУ, не имеют никакого отношения к Сирии, несмотря на возможное гражданство, поскольку Дамаск делает всё, чтобы очистить свою территорию от террористов, подчеркнул специалист.
Последние официальные переговоры в Москве с участием Башара Асада доказали, что Сирия и Россия придерживаются одних приоритетов в геополитике, отметил Аббасов. Если российская сторона попросит помощи у Дамаска в ходе военной спецоперации на Украине, то получит эту поддержку.
"Это дружеский долг, потому что в своё время Россия помогла Сирии отстоять свою независимость. Сейчас Сирия пойдёт на это с большим рвением и охотой", — считает собеседник Pravda.Ru.
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