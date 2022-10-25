Башар Асад: если Москва попросит, сирийцы будут сражаться вместе с РФ на Украине

Президент Сирии Башар Асад снова заявил о поддержке российской специальной военной операции на Украине. Он отметил, что СВО способствует глобальному равновесию, сообщает HispanTV.

По мнению Асада, украинский кризис — это проблема, созданная западными странами во главе с США, а РФ защищает себя и мир.

"Если Москва попросит, сирийцы будут сражаться вместе с Россией на Украине", — заявил сирийский лидер.