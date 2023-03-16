В Аризоне сошёл с рельсов состав с опасными веществами. Об этом проинформировала газета The New York Times.
Представитель офиса шерифа округа Мохаве Анита Мортенсен сообщила, что авария произошла недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой. Железнодорожная компания BNSF и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начали работу над расследованием произошедшего.
"Клиенты, включая фермеров и производителей энергии, а также сами руководители железных дорог говорят, что отрасль нуждается в капитальном ремонте", — указывается в публикации Time.
Напоминаем, в начале февраля произошла другая авария. Поезд компании Norfolk Southern сошёл с рельсов в штате Огайо. В его вагонах были опасные химические вещества, которые причинили огромный ущерб окружающей среде.
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