Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боевики ВСУ сбросили на позиции российских войск на Угледарском направлении боеприпас с неизвестным отравляющим веществом
РИА Новости: Запад подменил реальность в отношении России для ведения диалога
РИА Новости: на Западе придумывают себе "другую Россию" для диалога
Это было самоубийственно - думать, что Украина может выиграть эту войну — Сеймур Херш
Тобольские транспортники пожаловались в полицию на клевету пассажира
Руденко: боевики ВСУ открыли миномётный огонь по своим
На Украине сообщили о неопознанных целях, летящих на запад, и подтвердили пуски ракет с Чёрного моря
Ходаковский заявил об ошибочной тактике ВС РФ, не позволяющей взять Угледар
Умерла директор группы "Ночные снайперы" Лариса Пальцева

РИА Новости: власти США замалчивают "второй Чернобыль" в штате Огайо

1:44
Мир

В начале феврале в США произошёл инцидент, сравнимый с Чернобылем. Жителям приходится пить воду только из бутылок, тысячи животных погибли в американском штате Огайо.

РИА Новости: власти США замалчивают "второй Чернобыль" в штате Огайо

Товарный поезд компании Norflok Southern Corp, который направлялся в Пенсильванию, сошёл с рельсов поздно вечером 3 февраля недалеко от населённого пункта Ист-Палестайн в штате Огайо. Треть из 150 вагонов обрушилась. На месте происшествия возник пожар, последствия которого долго не могли ликвидировать. К 5 февраля ситуация стала критической: температура в вагонах повышалась, что могло привести к взрывам. Власти США решили сбросить ядовитые химикаты, что привело к загрязнению окружающей среды. Масштабы ущерба пока точно не оценены.

"Достоверно неизвестно, что за опасный груз находился в вагонах. Однако, по некоторым данным, это был винилхлорид, который в природе существует в газообразном состоянии. Это вещество активно применяется в промышленности. Как правило, его транспортируют в сжиженном виде”, — передаёт обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Через несколько дней эвакуированных жителям разрешили вернуться. Они пожаловались на ядовитый запах и плохое самочувствие, тошноту и головные боли. Местные водоёмы накрыли маслянистые пятна, кругом тысячи мёртвых рыб.

Чиновники США ищут виновных и замалчивают произошедшее. Среди населения растёт напряжение, в Сети публикуются видеокадры катастрофы с хештегом "второй Чернобыль".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, какие бактерии погубили Костомарова

Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.

Что погубило Костомарова: о смертоносных бактериях, поразивших организм спортсмена
РИА Новости: на Украине пообещали уничтожить РФ через три месяца
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
Китай готовится к противостоянию с Западом — Никифорова
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
"Отважные" взяли в плен десантника ВСУ
Спектакль с участием Серебрякова внезапно всплыл в Москве
Военкор Коц раскрыл, что намечается в зоне спецоперации
Военкор Коц раскрыл, что намечается в зоне спецоперации
Последние материалы
Боевики ВСУ сбросили на позиции российских войск на Угледарском направлении боеприпас с неизвестным отравляющим веществом
РИА Новости: Запад подменил реальность в отношении России для ведения диалога
РИА Новости: на Западе придумывают себе "другую Россию" для диалога
Это было самоубийственно - думать, что Украина может выиграть эту войну — Сеймур Херш
Тобольские транспортники пожаловались в полицию на клевету пассажира
РИА Новости: власти США замалчивают "второй Чернобыль" в штате Огайо
Одиссей был датчанином, а троянцы - горячими финскими парнями
Руденко: боевики ВСУ открыли миномётный огонь по своим
Общественная палата должна проверить назначение родственницы Порошенко директором "Манежа" – политолог Марков
На Украине сообщили о неопознанных целях, летящих на запад, и подтвердили пуски ракет с Чёрного моря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников