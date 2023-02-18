РИА Новости: власти США замалчивают "второй Чернобыль" в штате Огайо

1:44 Your browser does not support the audio element. Мир

В начале феврале в США произошёл инцидент, сравнимый с Чернобылем. Жителям приходится пить воду только из бутылок, тысячи животных погибли в американском штате Огайо.

Товарный поезд компании Norflok Southern Corp, который направлялся в Пенсильванию, сошёл с рельсов поздно вечером 3 февраля недалеко от населённого пункта Ист-Палестайн в штате Огайо. Треть из 150 вагонов обрушилась. На месте происшествия возник пожар, последствия которого долго не могли ликвидировать. К 5 февраля ситуация стала критической: температура в вагонах повышалась, что могло привести к взрывам. Власти США решили сбросить ядовитые химикаты, что привело к загрязнению окружающей среды. Масштабы ущерба пока точно не оценены.

"Достоверно неизвестно, что за опасный груз находился в вагонах. Однако, по некоторым данным, это был винилхлорид, который в природе существует в газообразном состоянии. Это вещество активно применяется в промышленности. Как правило, его транспортируют в сжиженном виде”, — передаёт обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Через несколько дней эвакуированных жителям разрешили вернуться. Они пожаловались на ядовитый запах и плохое самочувствие, тошноту и головные боли. Местные водоёмы накрыли маслянистые пятна, кругом тысячи мёртвых рыб.

Чиновники США ищут виновных и замалчивают произошедшее. Среди населения растёт напряжение, в Сети публикуются видеокадры катастрофы с хештегом "второй Чернобыль".