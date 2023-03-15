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Глава Пентагона Остин переложил на Зеленского ответственность за ситуацию с Артёмовском

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Мир

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский сам должен решить, как быть с Артёмовском, но сдача города не будет означать поражение Украины в конфликте с Россией.

Глава Пентагона Остин переложил на Зеленского ответственность за ситуацию с Артёмовском

"Президент Зеленский ведёт это сражение, ему решать, что важно и что неважно для его сил, нужно ли их перемещать или оставлять в Бахмуте… Если на определённом этапе он решит провести их перегруппировку, это не будет означать, что война проиграна", — сказал Остин.

По его словам, иногда перегруппировка необходима для сохранения преимущества.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сказал, что армия России контролирует около 50% территории Артёмовска. В настоящий момент идут серьёзные бои в городской промзоне, при штурме которой российские бойцы опираются на опыт, полученный в Соледаре.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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