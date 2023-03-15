Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский сам должен решить, как быть с Артёмовском, но сдача города не будет означать поражение Украины в конфликте с Россией.
"Президент Зеленский ведёт это сражение, ему решать, что важно и что неважно для его сил, нужно ли их перемещать или оставлять в Бахмуте… Если на определённом этапе он решит провести их перегруппировку, это не будет означать, что война проиграна", — сказал Остин.
По его словам, иногда перегруппировка необходима для сохранения преимущества.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сказал, что армия России контролирует около 50% территории Артёмовска. В настоящий момент идут серьёзные бои в городской промзоне, при штурме которой российские бойцы опираются на опыт, полученный в Соледаре.
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Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.