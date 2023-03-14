Президент РФ Владимир Путин назвал "полной чушью" причастность украинской группировки к терактам на "Северных потоках".
В интервью ВГТРК Путин сказал, что не верит в причастность украинцев к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Я уверен, что это полная чушь", — сказал Путин.
При этом он полагает, что к инциденту причастны страны Запада. Путин подчеркнул, что осуществить подобный взрыв могут только специалисты при поддержке мощного государства.
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