Путин назвал "полной чушью" причастность украинской группировки к терактам на "Северных потоках"

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Президент РФ Владимир Путин назвал "полной чушью" причастность украинской группировки к терактам на "Северных потоках".

В интервью ВГТРК Путин сказал, что не верит в причастность украинцев к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Я уверен, что это полная чушь", — сказал Путин.

При этом он полагает, что к инциденту причастны страны Запада. Путин подчеркнул, что осуществить подобный взрыв могут только специалисты при поддержке мощного государства.