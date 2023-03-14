Постпреда РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Германия, Дания и Швеция не хотят сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ, которые расследуют подрыв "Северных потоков".
Соответствующее письмо Небензя направил председателям Совбеза и Генассамблеи ООН и генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу.
По словам Небензи, власти трёх стран "отказались предоставить юридическую помощь", которую запросили российские ведомства.
Российский дипломат сообщил, что ответили власти этих стран. Так, Дания и Швеция сослались на то, что "удовлетворение запросов РФ может подвергнуть угрозе их безопасность". Германия выразила опасение по поводу "возможного ущерба интересам" страны в случае сотрудничества с РФ.
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