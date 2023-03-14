Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс вызвал посла РФ в США Анатолия Антонова из-за инцидента со сбитым беспилотником (БПЛА) MQ-9.
Прайс на брифинге заявил, что собирается вызвать российского посла для встречи "на высоком уровне". Он подчеркнул, что госдеп собирается предъявить Антонову "резкое неудовлетворение нашими представителями из-за непрофессионального перехвата".
Ранее европейское командование США сообщило, что два российских самолёта Су-27 якобы совершили перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США, который находился в международном воздушном пространстве над Чёрным морем.
Позже в Минобороны РФ заявили, что истребители РФ не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским беспилотником.
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