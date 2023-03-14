Подполковник Дэвис: Киев ждут катастрофические последствия из-за взятия Артёмовска

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Окружение украинских подразделений, удерживающих Артёмовск, обернётся крахом для Киева, и к новым сложностям для украинской стороны в Запорожье и Донбассе. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в материале для 19Fortyfive.

Американский военный напомнил о тактической значимости Артёмовска, который является важным логистическим центром Донбасса. Дэвис уверен, что переход Артёмовска под контроль ВС РФ сильно ослабит украинские позиции на других участках линии соприкосновения.

Дэвис напомнил об огромных текущих и будущих потерях ВСУ в городе, и о том, что анонсированное на весну-лето контрнаступление украинской армии может не состояться из-за отсутствия необходимых ресурсов.

"ВСУ не только будут изгнаны из города, но и потеряют еще десять тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Весеннее или летнее наступление Украины уже поставлено под угрозу, так как многие подразделения, предназначенные для боев на севере и юге, были переброшены для удержания Артемовска", — написал Дэвис.

Подполковник отметил, что Киев потратил несколько месяцев на подготовку ресурсов для будущего наступления, однако оно просто не состоится, если украинская армия потеряет Артёмовск.