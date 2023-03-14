ВВС: Россия по-прежнему остаётся крупнейшим поставщиком оружия в Индию

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Россия остаётся главным поставщиком оборонной продукции в Индию. Доля других экспортёров растет, но кардинально ситуация не изменилась.

С 2017 по 2022 год доля России в поставках оборонной продукции в Индию упала с 62% до 45%. Это связано с желанием Дели диверсифицировать портфель импорта вооружений и одновременно стимулировать отечественную оборонную промышленность. Больше всего выиграла от этого Франция, поскольку теперь её доля в поставках достигла 29%, а на третьем месте расположились США с 11%, как пишет ВВС.

Падение доли России совпадает с призывами к Индии со стороны западных стран занять более жёсткую позицию по поводу СВО на Украине. При этом в отчёте Стокгольмского международного института исследований проблем мира говорится, что Индия продолжает оставаться крупнейшим покупателем оружие в мире, хотя общий объём импорта сократился на 11%. Но Москва все еще имеет главную долю.

Россия является проверенным временем союзником Индии, эти две страны поддерживают тесные отношения в области обороны на протяжении нескольких десятилетий. Индийская армия оснащена танками и винтовками российского производства, а её ВВС используют истребители Сухого и вертолёты Ми-17. Дели прямо не осуждал Россию в конфликте на Украине, но в прошлых заявлениях по данному региону подчеркивал важность устава ООН, международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности государств.