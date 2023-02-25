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Любовь Степушова

Шольц не смог убедить Моди занять антироссийскую позицию

5:48
Мир » Азия » Южная Азия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не выполнил задание Вашингтона по привлечению Индии в антироссийский лагерь. Нью-Дели фактически поддержал мирный план Пекина по Украине.

Шольц не смог убедить Моди занять антироссийскую позицию

Шольц приехал в Индию с "пряниками"

Индия и Китай были среди 32 стран, которые воздержались при голосовании на Генассамблее ООН антироссийской резолюции, потребовавшей от РФ "вывести свои войска с Украины".

Китай накануне предложил свой план урегулирования украинского кризиса, который США отвергли. Им важно было не упустить Индию вслед Китаю в суверенный полёт. На позицию премьер-министра Нареандры Моди США и ЕС давили способом "пряника", противопоставляя демократическую Индию авторитарному Китаю с его "плохим поведением" в отношении Индии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал в Нью-Дели, когда в субботу в индийском городе Бангалоре завершался саммит министров финансов и управляющих центральными банками G20. Совместное коммюнике с осуждением "вторжения" РФ на Украину так и не вышло из-за того, что его блокировали делегации России и Китая.

По данным AP, у Шольца была задача привлечь Моди к выполнению антироссийской повестки, для этого он вёз предложения о поставках новейших вооружений, вплоть до подводных лодок.

Моди так и не произнёс слова "война"

Но уже на саммите G-20 премьер Индии призвал мировых финансовых лидеров сосредоточиться на оказании помощи "наиболее уязвимым слоям населения мира" и не политизировать повестку.

Слово "война"(на Украине) он так и не произнёс, вместо этого отметил, что "рост геополитической напряженности в разных частях мира" привёл к "неприемлемому росту долгов, сбоям в глобальных цепочках поставок и угрозам продовольственной и энергетической безопасности".

Индия как председатель формирует повестку G-20. Индийские чиновники сообщили Reuters, что их страна не хочет, чтобы форум обсуждал введение дополнительных санкций против России в связи с её СВО на Украине.

"Существующие санкции против России оказывают негативное влияние на мир", — сказал один из них.

Напомним, что в плане Китая по Украине одним из пунктов был отказ от односторонних санкций.

На пресс-конференции после встречи с Шольцем Моди, заявил, что Индия настаивает на разрешении ситуации на Украине путем диалога и готова внести свой вклад в любой мирный процесс.

"Мы подчеркиваем это и во время председательства Индии в G20", — сказал он на совместном взаимодействии со СМИ, говоря на хинди.

Таким образом, и по ещё одному главному пункту Моди поддержал позицию Пекина.

Индия не готова отказаться от союзнических отношений с РФ

В ноябре 2022 года министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время своего визита в Россию подчеркнул, что отношения между двумя странами "крепкие и стабильные".

Индия прекрасно понимает, что нужна США, чтобы сыграть более значимую и активную роль в сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому ей Запад "простит многое", если не всё.

Разрыв же с РФ будет способствовать росту цен на продукты питания и энергоносители, чего зависимая от импорта нефти (85% потребляемой нефти импортирует) и продовольствия Индия не может себе позволить.

Нью-Дели по-прежнему будет закупать у России основные виды вооружения, в том числе ПВО, корабли и подводные лодки. Оружие российского производства, в том числе авиация, составляет большую часть военного арсенала Индии, нужно его технически поддерживать.

Кроме того, большая часть индийской политической элиты по-прежнему предпочитает оставаться дружественной России, а индийские компании инвестируют в российские энергетические проекты, например, в проект по разведке нефти и газа на Сахалине.

Индия воспользовалась возможностью купить большое количество дешёвой российской нефти. Импорт из России в январе вырос до 1,4 млн баррелей в день, увеличившись на 9,2% по сравнению с декабрем прошлого года, достигнув нового максимума.

По данным Reuters, в январе она импортировала в общей сложности 5 млн баррелей сырой нефти, из которых 27% пришлось на импорт российской нефти. Менее чем за год правительство сэкономило на этом примерно 3,6 миллиарда долларов. Индия получает дополнительную прибыль, перерабатывая эту нефть и продавая по мировым ценам в США и ЕС.

Позиция Индии позволяет РФ избежать тесных объятий Китая

Для РФ позиция Индии чрезвычайно важна, так помогает сохранить экспортные доходы и некоторую автономию в российско-китайских отношениях в условиях санкций.

Российские и индийские лидеры поддерживают многополярное видение мирового порядка, участвуют в БРИКС, ШОС и увеличивают торговлю в национальных валютах. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы индия нефть украина олаф шольц нареандра моди
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