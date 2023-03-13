Власти Киева в январе не исключали, что жителей города придётся эвакуировать из-за энергетического коллапса. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации", — сказал Кличко в беседе с Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Градоначальник рассказал, что продолжительность самого сильного блэкаута составила тогда 14 часов, и в этот период в Киеве не было ни света, ни отопления, ни воды.
Кличко добавил, что киевские власти спасли тогда системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Германия.
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