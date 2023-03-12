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РИА Новости: доля доллара в мировой экономике продолжит уменьшаться

1:47
Мир

Внимание Центробанка России сместилось на юань: он активно торгуется, используется для сбережений. Реализация резервов поддерживает курс рубля и смягчает санкционные издержки, отмечает обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина.

РИА Новости: доля доллара в мировой экономике продолжит уменьшаться

Для защиты своей экономики многие страны переходят на расчёты в национальных валютах. Например, Саудовская Аравия готова принимать оплату за нефть в любых валютах.

Специалисты прогнозируют перспективы замены доллара юанем.

"Ещё лет десять американская денежная единица не уступит позиций. Скорее всего, рубль ослабеет до 80 относительно неё", — считает финансовый эксперт Юлия Макушева.

Аналитик Андрей Верников предполагает, что быстро сменить резервную валюту не удастся, однако мир перестал измерять всё только долларом. Его доля продолжит уменьшаться.

О росте доли юаня в мировой экономике говорит также увеличение товарооборота между Москвой и Пекином в юанях и рублях.

Продолжают обсуждать способы перехода на нацвалюту. Макушева считает, что будущее за электронными деньгами.

Другие специалисты предлагают валютные зоны, объединяющие несколько государств. Например, единые деньги Евразии.

"В том, что пришло время многополярной финансовой системы, никто не сомневается. Крупные союзы, такие как БРИКС, заинтересованы в собственной валюте. Этот вопрос обсудят на саммите в ЮАР в конце августа. Нужно упрощать взаимную торговлю и добиваться независимости от эмиссии недружественных стран", — заключила Сарапина.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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