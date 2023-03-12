Из наций, участвующих в конфликте на Украине, русские — единственные, кто реально стремится к миру. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Русские — единственная нация, которая поддержала Минские соглашения", — сказал эксперт в эфире youtube-канала U.S. Tour of Duty.
Он напомнил, что именно власти Украины утверждали, что "дети Донбасса будут сидеть в подвалах". Соединённые Штаты не стремились поддержать мирное урегулирование конфликта, а жаждали начала противостояния с Россией. Для этого Вашингтон использовал Украину, пообещав ей вступление в НАТО, отметил Риттер.
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