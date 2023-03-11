Bild* выразил сомнение в компетентности европейских специалистов, расследующих диверсии на "Северных потоках"

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Немецкая газета Bild* провела собственное расследование диверсии на "Северных потоках". Это было сделано после того, как европейскими специалистами была озвучена версия теракта с участием яхты "Андромеда". По выводам, сделанным СМИ, данное судно никак не могло быть задействовано в данном инциденте. Это полностью опровергает версию официального расследования.

Bild пишет, что суммарный взрывчатки, которая была использована для подрыва газопроводов, составляет около полутора тонн. На "Андромеде" нет оборудования, которое позволило бы опустить её под воду.

Кроме того, на борту должны были храниться порядка 30 баллонов со сжатым воздухом для диверсантов. Для их наполнения также необходимо специальное оборудование, которого на судне нет.

Само же участие экипажа "Андромеды" в теракте издание также подвергает сомнению. Газопроводы проходят на глубине 80 метров. В то время как обычно дайверы погружаются не более чем на 18 метров.

Ранее Bild писал, что Запад заставит Киев согласиться на переговоры с РФ в случае отсутствия военных успехов.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.