Bild*: Запад заставить Киев согласиться на переговоры с РФ в случае отсутствия военных успехов

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Если до наступления осени Киев не продемонстрирует военных достижений, Запад принудит его к мирным переговорам с Россией. Такой информацией поделилась газета Bild*, которая ссылается на свои источники в правительствах ФРГ и США.

"С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится", — говорится в статье.

Авторы материала добавили, что хотя Запад и говорит, что готов поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", всё чаще слышатся разговоры про то, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому пора ставить "военный ультиматум".

Журналисты Bild* утверждают, что Франция и Германия хотят показать Киеву на своём собственном историческом примере, что даже такие непримиримые враги, которыми они когда-то были, могут начать переговоры.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.