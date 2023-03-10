Зеленский пожаловался, что некоторые страны помогают Украине мало, "для галочки"

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Украинский лидер Владимир Зеленский посетовал, что некоторые страны продолжают поддерживать Россию, а Киеву помогают просто "для галочки".

Президент Украины отметил, что эти страны даже направляют Киеву какую-то помощь, однако при этом успешно обходят антироссийские санкции, наращивают торговые отношения с РФ и благополучно на этом зарабатывают.

"С одной стороны поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то передают. Так, помогли условно, для галочки. А с другой стороны, делают обход санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов, и по сравнению с довоенным периодом, имеют увеличенный товарооборот с РФ", — сказал Зеленский.

Это заявление президент Украины сделал в ходе пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин в Киеве.

Украинский президент добавил, что он имеет в виду многие страны, включая членов ЕС и НАТО.