Скотт Риттер: после победы в СВО Путин реализует два сценария — военный и политический

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

После того, как Россия одержит победу в своей спецоперации на Украине, у её лидера Владимира Путина будет возможность реализовать два сценария — военный и политический. Такой прогноз сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Американский разведчик объяснил, что военное решение подразумевает отодвигание границ НАТО на 150 км, поскольку именно такой дальностью обладают самые мощные ракетные установки Евросоюза.

"Политическое решение влечет за собой крах правительства Зеленского и создание нового правительства, которое неминуемо сдастся России", — сказал Скотт Риттер на Youtube-канале журналиста Стивена Гарднера.

Риттер добавил, что российские войска не покинут территорию Украины, пока все нацисты в стране не будут уничтожены.