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Зеленский опроверг причастность Киева к подрыву "Северных потоков"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на "Северных потоках".

Зеленский опроверг причастность Киева к подрыву "Северных потоков"

"Что касается "Северного потока", мы не имеем к этому никакого отношения… Украинцы точно этого не делали", — заявил украинский лидер.

По его мнению, цель публикаций о причастности Украины к теракту — замедлить поставки вооружения Киеву. Он добавил, что заказные статьи в СМИ на эту тему оплачивают страны, заинтересованные в том, чтобы смягчить санкционное давление на Россию и восстановить торговые отношения c Москвой.

На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, не верит в версию западных СМИ об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков возложил ответственность за теракт на США и назвал все альтернативные версии, публикуемые западными СМИ, попыткой направить следствие по ложному следу.

Ранее СМИ сообщили, что к теракту на "Северных потоках" причастна проукраинская группировка и, в частности, украинский предприниматель, которому якобы принадлежит судно, откуда высадились совершившие диверсию водолазы. Российские и некоторые американские эксперты считают, что данная информация является фейковой. По их мнению, США таким образом пытаются скрыть свою причастность к терактам и "перевести стрелки" на других, чтобы запутать тех, кто занимается расследованием инцидента и "не подмочить" репутацию Джо Байдена перед президентскими выборами.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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