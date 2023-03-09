В Кремле прокомментировали "украинский след" в подрыве "Северных потоков"

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, не верит в версию западных СМИ о причастности некоего украинского бизнесмена к подрыву "Северных потоков".

"С трудом в это верится, слишком сложная задача, которая, наверное, была по плечу только хорошо обученной специальной службе, государственной", — сказал Песков.

Ранее западные средства массовой информации сообщили, что к теракту на "Северных потоках" причастна проукраинская группировка и, в частности, украинский бизнесмен, которому принадлежит судном, откуда высадились водолазы, совершившие диверсию.

Российские и некоторые американские военные эксперты считают, что данная информация является фейковой. По их мнению, США таким образом пытаются скрыть свою причастность к терактам и "перевести стрелки" на других, чтобы запутать журналистов-расследователей.

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