Боррель заявил, что ЕС исчерпал предел санкций против РФ

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз исчерпал предел санкций против РФ.

Борель рассказал, что "с точки зрения санкций остается сделать немного". Однако ЕС может "продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку" Украины.

"Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными — возможно иногда слишком поэтапными", — заявил Боррель.