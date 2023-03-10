Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз исчерпал предел санкций против РФ.
Борель рассказал, что "с точки зрения санкций остается сделать немного". Однако ЕС может "продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку" Украины.
"Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными — возможно иногда слишком поэтапными", — заявил Боррель.
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