MSN: Украина не может перехватывать гиперзвуковые ракеты из России — это сигнал для США

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Россия вновь продемонстрировала способности своего гиперзвукового оружия. И это должно стать уроком для США, как полагают эксперты.

9 Марта Россия выпустила 81 ракету по территории Украины, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Их минимальная скорость в пять раз превышает звуковую. Повлияет ли использование таких ракет на решимость США продолжать поддерживать украинский режим?

Как пишет эксперт MP-IDSA Адже Леле из Нью-Дели для портала MSN, в российско-украинском конфликте НАТО находится в удобном положении. Теоретически у блока есть возможность обескровить Россию, поставляя военную технику Украине, при этом не оказывая особого давления на свои экономики и армии. Никаких угроз жизни гражданам стран НАТО нет. А сам блок просто "случайно" жертвует украинскими жизнями и проверяет свою боеготовность. Так что конфликт будет продолжаться.

Использованные во вчерашней атаке ракеты "Кинжал" были представлены в 2018 году президентом Владимиром Путиным. В настоящий момент они продемонстрировали гибкость — способность летать низко, маневрировать и обманывать системы противоракетной обороны. Существующая архитектура ПВО не способна противостоять этой угрозе. Впервые в истории мир стал свидетелем трёхстороннего ядерного соперничества. Раньше оно велось между СССР и США, теперь в игру вступает Китай, также активно конструирующий гиперзвуковое оружие. Америке нужно ускориться для того чтобы не отстать в этой опасной гонке.