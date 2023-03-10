У Вашингтона нет никакой защиты от новых российских крылатых ракет и подводных ядерных дронов, заявил американский сенатор Роджер Уикерс.
По его словам, Россия быстрыми темпами разрабатывает всё новые и новые виды вооружений, которые сильно отличаются от тех, что есть в арсенале у США.
"В том числе трансокеанские автономные торпеды с ядерной силовой установкой и межконтинентальные крылатые ракеты. Это оружие, от которого у нас нет защиты", — заявил Уикерс на слушаниях в конгрессе.
Как подчеркнул сенатор, Россия остаётся для Штатов "большой ядерной угрозой" с которой у Вашингтона нет средств бороться.
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