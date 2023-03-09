Экономист Сакс: "Северные потоки" не могли взорвать шестеро людей на шлюпке, как утверждают США

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Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс прокомментировал ход расследования по взрывам "Северных потоков".

Эксперт назвал диверсию на российском газопроводе очень серьёзным делом, докопаться до истины в котором — дело важности международного значения.

"Никто не должен взрывать инфраструктуру в международных водах, поскольку от нее зависит вся мировая экономика, будь то кабели, сети электропередачи. Это очень серьезный вопрос", — сказал Сакс в эфире телеканала Соловьёв Live.

Экономист подчеркнул, что очень важно выяснить, что случилось с "Северными потоками" на самом деле, и призвал подойти к расследованию со всей ответственностью.

Сакс назвал версию США по поводу виновников подрывов "технически и политически абсурдной". Эксперт напомнил, что "Северный поток", находящийся на глубине 90 метров, представляет собой огромную, толстую и тяжёлую трубу, облицованную крепкой бетонной оболочкой. Ввиду этого диверсия на газопроводе — дело не отдельных людей, а целых государств.

"Это операция, которая требует государственной вовлеченности, а не просто шести людей на какой-то шлюпке. Я верю Сеймуру Хершу. Люди в спецслужбах не рады многим вещам, которые их заставляют делать, и это стало фундаментом его расследования", — добавил Сакс.