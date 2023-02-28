Американский профессор обвинил США в теракте на "Северных потоках": Вашингтон ненавидел этот проект

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Американский экономист Джеффри Сакс заявил о достоверности расследования публициста Сеймура Херша, который обвинил Вашингтон в диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Профессор в эфире CGTN назвал реакцию властей США на статью необычной. Как отметил экономист, Белый дом опроверг информацию журналиста, но не привёл факты, которые указали бы на ложность сведений.

Вместе с этим Сакс добавил, что подрыв трубопроводов технически сложен. По мнению специалиста, маленькое количество правительств способно организовать такую операцию.

"Американские политики ненавидели проект "Северный поток" и говорили, какой он позорный", — напомнил эксперт.

Также он раскритиковал Швецию за решение сделать расследование теракта секретным. Эта страна может ликвидировать улики, сказал профессор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в попытке замести следы в расследовании ЧП на газопроводах "Северные потоки".

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