Медведев: США доказывают, что "Северные потоки" взорвали одиночки-шизофреники из Украины

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "тупой американской пропагандой" информацию о причастности некой проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков".

По его словам, западные СМИ уже на протяжении нескольких дней презентуют миру "очередную эпическую драму родом из Голливуда". Как пояснил политик, США пытаются доказать, что теракт устроили "одиночки-шизофреники" из Украины, которые никак не связаны с официальным Киевом.

"Взяли на борт полтонны взрывчатки, красиво нырнули. И затем как взорвут две огромные трубы на дне! И ушли в закат", — кратко описал Медведев версию Запада.

Он обнаружил много "дешёвых спецэффектов" в расследовании США и счёл его "откровенной низкорейтинговой шнягой категории В". Зампред Совбеза добавил, что западные зрители уже не верят Белому дому, так как не понимают, почему прежняя версия про "российский след" вдруг развернулась на 180 градусов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о причастности проукраинской группировки к ЧП на газопроводах "скоординированным вбросом".