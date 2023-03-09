США не подготавливают украинских лётчиков к полётам на истребителях F-16, а оценивают возможность использования высокоточных ракет на МиГах. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Однако лидер Незалежной Владимир Зеленский подчеркнул, что президент США Джо Байден обещал проработать вопрос подготовки пилотов ВВС Украины на американских F-16, поскольку Киев нуждается именно в этих самолётах.
Пентагон планирует передать Украине передовые ракеты средней дальности AIM-120 на отечественные истребители МиГ, несмотря на то, что они предназначены для самолётов западного производства, сообщает РБК.
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В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.