Fox News не показал момент с предложением Трампа отдать России часть Украины

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Fox News не показал момент с предложением экс-президента США Дональда Трампа отдать России часть Украины.

Трамп дал интервью телеканалу Fox News. Отрывок из этого интервью показал ведущий телеканала. На нём Трамп заявил, что он бы мог остановить конфликт на Украине. Однако часть из этого фрагмента была вырезана, заявили авторы Daily Beast.

В вырезанном отрывке Трамп сказал, что он мог бы вести переговоры, которые закончились бы успехом. В плохом случае он мог бы договориться о передаче "определённых регионов" России.

"В худшем случае я мог бы заключить сделку, подразумевающую взятие чего-то под контроль, есть определенные регионы, которые, откровенно говоря, являются русскоязычными районами, но можно было бы заключить сделку", — приводит издание вырезанную цитату Трампа.