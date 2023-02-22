Трамп пообещал после переизбрания уволить "разжигателей" Третьей мировой войны

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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал после своего переизбрания на пост лидера страны уволить заместитель госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд и других "причастных" сотрудников администрации к "заталкиванию" Украины в НАТО и "разжигании войны".

По словам Трампа, эти люди долгое время нагнетали ситуацию и добивались конфликта.

"Одни и те же люди, например, Виктория Нуланд, одержимые тем, чтобы затолкать Украину в НАТО, не говоря уже о поддержке Госдепартаментом восстаний на Украине, — заявил Трамп на брифинге. — Нам надо очистить наш дом от всех разжигателей войны и тех, кто ставит Америку на последнее место, в "глубинном государстве", Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности".

Как подчеркнул политик, мир никогда не был настолько близок к Третьей мировой войне, как сейчас.