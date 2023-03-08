The Daily Reckoning: у Байдена есть личные причины для поддержки Украины

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Американский аналитик Джеймс Кунстлер в статье для The Daily Reckoning заявил, что у США есть причины для поддержки Украины.

По мнению Кунстлера, заявления Вашингтона о том, что они поддерживают Украину ради защиты демократии, являются лживыми. На самом деле США руководствуются другими мотивами.

"Есть две причины и обе плохие", — пишет Кунстлер.

Первая причина — отвлечение внимания от глобальных неудач истеблишмента Америки. Кунстлер пишет, что Штаты разваливаются из-за "сочетания бесхозяйственности, злого умысла и халатности". Он сравнил экономику США с шатким каркасом схем Понци.

"Наши институты разрушены. Правительство лжёт обо всем, что оно делает. Индустрия новостей одобряет всю эту ложь. Наши школьники не могут прочитать или сложить столбик числа. Наша пища — медленно действующий яд", — заявил аналитик.

Вторая причина — личные мотивы американского президента Джо Байдена. Кунстлер предположил, что Владимир Зеленский может шантажировать американского президента. Семью Байдена подозревают в наличии бизнес-интересов на Украине.

Джеймс Кунстлер уверен, что США увязли в украинском конфликте из-за недостаточной компетенции Байдена.