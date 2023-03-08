Политолог Трухачёв: кормить испанских свиней Россия больше не будет

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Власти России должны отказаться от переговоров, на которых планируется обсуждать продление "зерновой сделки", уверен политолог Вадим Трухачёв.

НАТО использует предоставленный коридор для снабжения ВСУ оружием и взрывчаткой, пояснил он.

Ранее европейским журналистам удалось выяснить, что вывозимое с Украины зерно не направляется в беднейшие страны Африки, как декларировалось, этой пшеницей кормят испанских свиней, напомнил эксперт.

"У Испании своего зерна хватает. Поэтому никаких здесь уступок с нашей стороны быть не может, в том числе уступок партнерам из Турции, которые снабжают Украину оружием", — отметил политолог в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее российский генерал заверил, что атака на "самые уязвимые места" заставит Киев подписать капитуляцию через две недели.