Власти России должны отказаться от переговоров, на которых планируется обсуждать продление "зерновой сделки", уверен политолог Вадим Трухачёв.
НАТО использует предоставленный коридор для снабжения ВСУ оружием и взрывчаткой, пояснил он.
Ранее европейским журналистам удалось выяснить, что вывозимое с Украины зерно не направляется в беднейшие страны Африки, как декларировалось, этой пшеницей кормят испанских свиней, напомнил эксперт.
"У Испании своего зерна хватает. Поэтому никаких здесь уступок с нашей стороны быть не может, в том числе уступок партнерам из Турции, которые снабжают Украину оружием", — отметил политолог в интервью изданию "Украина.ру".
Ранее российский генерал заверил, что атака на "самые уязвимые места" заставит Киев подписать капитуляцию через две недели.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.