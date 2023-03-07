Канделаки об ожесточённых протестах в Грузии: "говорят — это же по лекалу Путина делается"

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Тина Канделаки сравнила "чистый и светлый" закон об иноагентах США и закон об иноагентах "с запахом медведя", который пытаются принять в Грузии.

Телеведущая отметила, что в Грузии увидели в попытках принять закон об иноагентах "российскую угрозу".

"Идея самая что ни на есть демократическая и прогрессивная, придумана США в 1938 году и успешно реализуется до сих пор", — объяснила исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ.

Канделаки считает, что грузинские политики пытаются повторить опыт США, тогда как граждане Грузии уверены, что закон является повторением российского опыта.

"Вы просто не понимаете, — говорят они, — это же по лекалу Путина делается, нельзя вам, нельзя ни в коем случае", — передала Канделаки предупреждение, которое Запад транслирует для грузинских граждан.

Телеведущая отметила, что грузинским политикам позавидовать нельзя, так как их начинания, независимо от направления движения, всегда вызывают недовольство.

Ранее Тина Канделаки прокомментировала отстранение тренера российской команды по художественной гимнастике Ирины Винер от международных соревнованиях.