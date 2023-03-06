Канделаки об отстранении Винер от работы на международных соревнованиях: бытие Иуды не приведёт к счастливой жизни

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Тина Канделаки прокомментировала решение Международной федерации гимнастики отстранить от работы тренера российской команды Ирины Винер на международных соревнованиях.

Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ назвала Винер великим тренером, которая воспитала олимпийских чемпионов, изменивших стандарты художественной гимнастики.

"Людям, которые это сделали, я могу только пожелать жить как можно дольше, чтобы каждый год своей жизни, они видели и понимали, что бытие Иуды, предателя, никогда не приведет к счастливой жизни", — написала Канделаки в своём микроблоге.

Винер обвинили в том, что она нарушила правила Международной федерации гимнастики, так как позволила себе резкие высказывания после проигрыша сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио-2020.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер развелась с бизнесменом Алишером Усмановым после 30 лет брака.

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