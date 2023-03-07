В МИД Франции обратились к партнёрам с призывом усилить помощь Киеву для совершения контрнаступления

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По словам министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, партнёры в ЕС должны сейчас собраться и оказать Украине оперативную и массовую помощь.

В этом случае, считает Колонна, Киев не только сможет выдержать натиск ВС РФ, но и перейти в контрнаступление.

"Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя", — сказала Колонна на заседании Комиссии по международным делам Нацсобрания Франции.

Колонна подчеркнула, что помощь Украине должна быть "массовой и быстрой", а также соответствовать запросам Киева.

Министр уточнила, что сейчас Украине больше всего нужны боеприпасы и современные системы ПВО.