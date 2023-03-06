Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не планируют поставки F-16 Киеву, несмотря на приезд украинских пилотов.
Ранее сообщалось, что два украинских пилота прибыли в США. Отмечалось, что в Штатах хотели посмотреть, способны ли они обучиться управлять западной авиатехникой.
Жан-Пьер заявила, что, несмотря на это, Вашингтон не собирается отправлять F-16 на Украину.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.