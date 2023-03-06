У связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским финансово-промышленной группы изъяли 16 тысяч тонн автомобильного топлива и собираются арестовать ещё больше. Передать бензин и дизель власти планируют ВСУ. Об этом пишет EADaily.
Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) топливо изъято в рамках обысков на нефтебазах в Одесской и Черкасской областях. Его общая стоимость составляет почти 800 млн гривен. Сейчас решается вопрос о передаче изъятого на нужды ВСУ.
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