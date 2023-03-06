Американские и британские власти не поддерживают усилия лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговоров между руководителем РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Вашингтону и Лондону нужна эскалация конфликта. Долгое противостояние на Украине — главная цель США и Великобритании, считает политик. По его словам, на Западе не думают о судьбе рядовых украинцев.
"Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии", — подчеркнул Эрхан.
При этом он добавил, что лидер Турции продолжает поддерживать контакты с президентами России и Украины. Собеседник агентства выразил надежду на то, что Эрдогану всё-таки удастся организовать прямые переговоры, которые приведут к мирному завершению конфликта с помощью дипломатических норм.
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