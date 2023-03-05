NR: Запад готовит сценарий завершения конфликта с разделением Украины надвое

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Конфликт на Украине на Западе в конечном счёте планируют закончить путём мирных переговоров. При этом США и их союзники допускают сценарий с разделением страны на две части, пишет обозреватель National Review Ноа Ротман.

По его мнению, сил для оказания сопротивления российским войскам и выхода на границы Украины 1991 года у ВСУ не хватит. А операции по контрнаступлению и захвату Донбасса и Крыма слишком дорого будут стоить американским и европейским союзникам.

Ни пяди своих новых территорий Россия уступать не собирается, отметил автор материала. Он считает, что в такой ситуации наиболее реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров.

"Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения её так называемых сторонников", — заключил аналитик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться только одним путём.