Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как может закончиться конфликт на Украине. По его мнению, завершиться он, как и все боевые действия, может только миром.
"И этот конфликт тоже закончится миром. Вопрос в том, сколько людей будет принесено в жертву, и по какой причине. Единственный путь — это мир", — сказал Лукашенко в интервью китайскому телеканалу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на встрече с украинскими блогерами на вопрос о сроках окончания военных действий прямо заявил, что всё завершится уже в 2023 году. На чём основан его прогноз, представитель киевского режима не уточнил.
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