РИА Новости: Запад стерилизует Джеймса Бонда

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Из книг про Джеймса Бонда вырежут "расистские шуточки" и даже само слово "негр". Исправление нужно для того, чтобы не задеть чувства нынешних граждан США и Европы. В своём материале авторы РИА Новости сравнивают подобную политику с методами Адольфа Гитлера. И подчеркивают, что даже национал-социалисты не опускались до исправления книг, а попросту их сжигали.

Все это авторы объясняют тем, что образ книжного шпиона сильно диссонирует на фоне нынешних граждан Запала. Сильный мужчина с твердым характером, не боящийся опасности подсознательно противопоставляется образу современного европейца или американца — "слизняка, сомневающегося в собственной половой принадлежности и боящегося сказать слово не так".

Авторы считают, что переписывание книг о Бонде — это кощунство сродни переписыванию книг о Шерлоке Холмсе. Оба персонажа являются символами эпохи, когда Британия была империей и справедливо претендовала на мировое господство. Теперь же с крахом её величия случился и крах образов её главных книжных героев.

Ранее Дэниэлу Крейгу предложили $100 млн за роль Джеймса Бонда. Он отказался.